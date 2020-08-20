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Розничная торговля в Украине восстановилась после карантина

Киев, Четверг 20 августа 2020 16:30
Розничная торговля в Украине восстановилась после карантина
Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Темпы роста приблизились к докарантинным уровням

Физический объем оборота розничной торговли в Украине в июле 2020 года вырос на 8,5% по сравнению с июлем прошлого года. По сравнению с июнем текущего года зафиксирован рост на 12,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Розничная торговля в Украине восстановилась после карантина

По данным статистического ведомства, в январе-июле 2020 года объем физического объема оборота розничной торговли увеличился на 4,2%, что существенном меньше, чем за первый квартал (10,6%).

Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли за январь-июнь 2020 года по сравнению с 2019 годом наблюдался в Киевской (на 12,1%), Запорожской (на 11,4%) и Черниговской (на 9,3%) областях.

Как сообщало РБК-Украина, физический объем оборота розничной торговли в Украине в апреле 2020 года упал на 14,9% по сравнению с апрелем прошлого года и на 23,0% по сравнению с мартом.

Напомним, в 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%.

По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных составляет 80,0%, доля непродовольственных товаров - 32,0%.

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