Розмови за кермом. У скільки обійдеться штраф водіям, які люблять поговорити

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Штраф для "балакучих" водіїв

Однак щоб розмовляти телефоном у дорозі, водії можуть використовувати спеціальні пристрої, що дозволяють вести розмову без використання рук.

Порушення цього правила карається штрафом у розмірі 510 гривень (ч.2 ст.122 КпАП). У випадках, коли це порушення спричинило негативні наслідки для інших учасників дорожнього руху, штраф може зрости до 1445 гривень або призвести до позбавлення права керування на строк від шести місяців до одного року (ч.4 ст.122 КпАП).

Чому користуватися телефоном за кермом небезпечно?

Користування телефоном за кермом знижує рівень уваги водія та уповільнює реакцію. Дослідження показують, що водії, які користуються телефоном, реагують із затримкою до трьох секунд. За цей час автомобіль на середній швидкості долає майже 50 метрів, що може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі.

Ризик особливо зростає в умовах складної погоди, темної пори доби або складної дорожньої обстановки, і може стати критичним для втомлених або літніх водіїв.

Як користуватися телефоном безпечно

Щоб дотримуватися ПДР і уникнути штрафів, водії можуть скористатися наступними пристроями:

Провідна гарнітура - стандартні навушники з мікрофоном. Щоб зменшити відволікання, у налаштуваннях телефону можна активувати автовідповідь. Режим гучного зв’язку - телефон можна покласти на панель автомобіля та ввімкнути гучний зв'язок, якщо відсутня гарнітура. Безпровідна гарнітура (Bluetooth) - навушники підключаються до телефону через Bluetooth, що повністю виключає необхідність тримати телефон у руках. Мультимедійна система автомобіля з Bluetooth - у сучасних авто мобільний телефон можна з’єднати з мультимедійною системою через Bluetooth, після чого розмови відбуваються через вбудовані динаміки і мікрофон автомобіля.

Як поліція може зафіксувати порушення

Порушення правил користування телефоном під час руху можуть зафіксувати за допомогою фото- і відеозапису, або за свідченнями очевидців, які бачили порушення, наприклад, перед ДТП.

Як уникнути аварійних ситуацій та штрафів

Щоб уникнути небезпеки і не отримати штраф за користування телефоном за кермом, варто дотримуватись простих правил: використовувати спеціальні пристрої, що не вимагають рук, або ж зупинитися в безпечному місці для розмови. Це не тільки дозволить уникнути штрафів, а й забезпечить безпечну поїздку для водія та інших учасників дорожнього руху.