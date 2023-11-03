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Розмова Мелоні з російськими пранкерами: радник прем'єра подав у відставку

Італія, П'ятниця 03 листопада 2023 16:41
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Розмова Мелоні з російськими пранкерами: радник прем'єра подав у відставку Фото: Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Дипломатичний радник прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні подав у відставку. Він узяв на себе відповідальність за розмову глави уряду з російськими пранкерами.

Про це заявила Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це питання не було вирішено належним чином, ми всі шкодуємо, відповідальність за нього взяв на себе Франческо Тало", - сказала Мелоні.

Таким чином вона пояснила, що він звільнився.

Що цьому передувало

Раніше російські пранкери провели телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Вони представилися "президентом комісії Африканського союзу".

Під час розмови з Мелоні вони торкнулися теми війни в Україні.

"З усіх боків відчувається сильна втома. Наближається момент, коли всі зрозуміють, що нам потрібен вихід", - поскаржилася прем'єр Італії, коментуючи війну Росії проти України.

Вона додала, що контрнаступ Збройних сил України нібито йде "не так, як очікувалося". І тому "конфлікт може затягнутися на довгі роки, якщо не знайти рішення".

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