Разговор Мелони с российскими пранкерами: советник премьера подал в отставку

Дипломатический советник премьер-министра Италии Джорджии Мелони подал в отставку. Он взял на себя ответственность за разговор главы правительства с российскими пранкерами.

Об этом заявила Мэлони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Этот вопрос не был решен должным образом, мы все сожалеем, ответственность за него взял на себя Франческо Тало", - сказала Мелони.

Таким образом она объяснила, что он уволился.

Что этому предшествовало

Ранее российские пранкеры провели телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони. Они представились "президентом комиссии Африканского союза".

Во время разговора с Мелони они затронули тему войны в Украине.

"Со всех сторон чувствуется сильная усталость. Приближается момент, когда все поймут, что нам нужен выход", - посетовала премьер Италии, комментируя войну России против Украины.

Она добавила, что контрнаступление Вооруженных сил Украины якобы идет "не так, как ожидалось". И потому "конфликт может затянуться на долгие годы, если не найти решение".