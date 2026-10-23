Розмитнення та "гуманітарні" авто для ЗСУ: у ТЦК пояснили, які правила діють у 2026 році

Військовослужбовці можуть придбати автомобіль за кордоном і зареєструвати його в Україні або отримати транспортний засіб як гуманітарну допомогу. Однак у цих випадках діють різні правила.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Чи можуть військові ввезти авто без розмитнення

Сам по собі статус військовослужбовця не звільняє від митних платежів під час ввезення автомобіля для особистого користування.

Якщо військовий купує машину за власні кошти за кордоном, її потрібно оформити за загальними правилами імпорту. Для цього необхідно підготувати документи про придбання та вартість автомобіля, подати попередню митну декларацію, пройти митне оформлення, сплатити належні платежі, а потім виконати вимоги щодо сертифікації та державної реєстрації.

Вартість розмитнення залежить від ціни автомобіля, типу й об’єму двигуна, віку машини, її походження та застосовних митних ставок.

Для більшості звичайних легкових автомобілів передбачені три основні платежі:

ввізне мито - загальна ставка для багатьох легкових автомобілів становить 10% митної вартості, хоча для окремих категорій транспорту та залежно від походження машини можуть діяти інші ставки;

- загальна ставка для багатьох легкових автомобілів становить 10% митної вартості, хоча для окремих категорій транспорту та залежно від походження машини можуть діяти інші ставки; акцизний податок - його розмір визначають з урахуванням типу двигуна, його об’єму та віку автомобіля, для електромобілів і гібридів передбачені окремі правила;

- його розмір визначають з урахуванням типу двигуна, його об’єму та віку автомобіля, для електромобілів і гібридів передбачені окремі правила; податок на додану вартість (ПДВ) - загальна ставка становить 20%, його розраховують з урахуванням митної вартості та інших складових бази оподаткування, визначених законодавством.

У 2026 році також змінилися правила оподаткування електромобілів. Із 1 січня припинила діяти пільга з ПДВ на їх ввезення. Тому під час імпорту електрокара потрібно враховувати цей податок за загальними правилами. Водночас для електромобілів зберігаються окремі правила щодо ввізного мита й акцизу.

Як військовому оформити гуманітарний автомобіль

Інші правила діють, якщо транспортний засіб передають для використання під час виконання завдань із забезпечення оборони України.

У такому разі автомобіль має бути належним чином оформлений як гуманітарна допомога. Ввезення, облік і передача машини кінцевому набувачу відбуваються за спеціальною процедурою.

За визначених законодавством умов гуманітарний автомобіль можна поставити на тимчасовий державний облік безпосередньо за військовослужбовцем. Тобто оформлювати його спочатку на баланс військової частини потрібно не в усіх випадках.

Щоб поставити таку машину на облік, необхідно виконати кілька кроків.

Перевірити документи на ввезення. Автомобіль має бути визнаний гуманітарною допомогою, а документи на нього - оформлені відповідно до встановлених вимог. Зокрема, потрібно з’ясувати, за якою декларацією транспортний засіб перетнув митний кордон України.

Оформити акт приймання-передачі. Отримувач гуманітарної допомоги має оформити передачу автомобіля військовослужбовцю за встановленою формою.

Підготувати документи. Для тимчасового державного обліку, зокрема, можуть знадобитися:

документ, що посвідчує особу військовослужбовця;

документ, який підтверджує проходження військової служби, наприклад довідка з військової частини;

акт приймання-передачі гуманітарного транспортного засобу;

декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на підставі якої ввезли автомобіль;

іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - за наявності.

Точний перелік документів залежить від способу ввезення та оформлення машини. Перед зверненням варто перевірити актуальні вимоги відповідного сервісного центру МВС.

Звернутися до сервісного центру МВС. Після перевірки документів автомобіль можуть поставити на тимчасовий державний облік. Військовослужбовцю видають номерні знаки й тимчасовий реєстраційний талон.

Дотриматися строку подання заяви. Заяву на тимчасовий державний облік потрібно подати до сервісного центру МВС протягом 10 днів після оформлення акта приймання-передачі.

Після оформлення автомобіля військовослужбовець також має повідомити про його отримання свою військову частину.

Що змінилося у правилах у 2026 році

Під час оформлення гуманітарних автомобілів військовим потрібно враховувати кілька вимог.

Один транспортний засіб на одного військовослужбовця. За процедурою тимчасового державного обліку гуманітарної допомоги на ім’я одного військового можна оформити лише одну машину. Наприклад, якщо він отримав гуманітарний автомобіль і мотоцикл, поставити обидва транспортні засоби на тимчасовий облік на своє ім’я не можна.

До п’яти військовослужбовців можуть мати право керувати автомобілем. Інших військових, які зможуть користуватися транспортним засобом, можна зазначити в акті приймання-передачі. Це потрібно передбачити під час оформлення документів.

Оновили правила обліку гуманітарної допомоги. Постанова Кабінету міністрів №954 від 15 липня 2026 року запровадила правила верифікації гуманітарних організацій і визначила додаткові вимоги до окремих транспортних засобів, які вони ввозять для гуманітарного реагування.

Водночас ці вимоги не слід автоматично ототожнювати з процедурою тимчасового обліку гуманітарного автомобіля безпосередньо за військовослужбовцем.

Чи стає гуманітарне авто приватною власністю військового

Тимчасовий державний облік не означає, що автомобіль переходить у приватну власність військовослужбовця. Це спеціальна процедура, яка передбачає використання транспортного засобу для визначених оборонних потреб.

Після припинення або скасування воєнного стану такі автомобілі мають пройти відомчу реєстрацію в державних органах сектору безпеки й оборони протягом 90 діб. Якщо цього не зробити у встановлений строк, тимчасовий облік скасовується, а транспортний засіб вважається необлікованим.

Законодавство також передбачає випадки зняття автомобіля з тимчасового обліку, зокрема в разі звільнення військовослужбовця зі служби, його загибелі, зникнення безвісти, перебування в полоні або знищення транспортного засобу.

Тому перед оформленням важливо з’ясувати не лише порядок отримання тимчасового реєстраційного талона, а й правила подальшого користування машиною.

Який спосіб оформлення обрати

Якщо військовослужбовець купує автомобіль для особистого користування або потреб сім’ї, потрібно оформлювати його за загальною процедурою імпорту, сплатити належні митні платежі та зареєструвати транспортний засіб в Україні.

Якщо ж автомобіль передають волонтери або благодійна організація для потреб оборони, можна скористатися процедурою оформлення гуманітарної допомоги з подальшим тимчасовим державним обліком за військовослужбовцем - за умови дотримання всіх законодавчих вимог.