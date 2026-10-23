Растаможка и "гуманитарные" авто для ВСУ: в ТЦК объяснили, какие правила действуют в 2026 году

Военнослужащие могут приобрести автомобиль за границей и зарегистрировать его в Украине или получить транспортное средство в качестве гуманитарной помощи. Однако в этих случаях действуют разные правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Могут ли военные ввезти авто без растаможки

Сам по себе статус военнослужащего не освобождает от таможенных платежей при ввозе автомобиля для личного использования.

Если военный покупает машину за собственные средства за границей, ее нужно оформить по общим правилам импорта. Для этого необходимо подготовить документы о приобретении и стоимости автомобиля, подать предварительную таможенную декларацию, пройти таможенное оформление, оплатить надлежащие платежи, а затем выполнить требования по сертификации и государственной регистрации.

Стоимость растаможки зависит от цены автомобиля, типа и объема двигателя, возраста машины, ее происхождения и таможенных ставок, которые применяются.

Для большинства обычных легковых автомобилей предусмотрены три основных платежа:

ввозная пошлина - общая ставка для многих легковых автомобилей составляет 10% таможенной стоимости, хотя для отдельных категорий транспорта и в зависимости от происхождения машины могут действовать другие ставки;

- общая ставка для многих легковых автомобилей составляет 10% таможенной стоимости, хотя для отдельных категорий транспорта и в зависимости от происхождения машины могут действовать другие ставки; акцизный налог - его размер определяют с учетом типа двигателя, его объема и возраста автомобиля, для электромобилей и гибридов предусмотрены отдельные правила;

- его размер определяют с учетом типа двигателя, его объема и возраста автомобиля, для электромобилей и гибридов предусмотрены отдельные правила; налог на добавленную стоимость (НДС) - общая ставка составляет 20%, его рассчитывают с учетом таможенной стоимости и других составляющих налогооблагаемой базы, определенных законодательством.

В 2026 году также изменились правила налогообложения электромобилей. С 1 января перестала действовать льгота по НДС на их ввоз. Поэтому при импорте электрокара следует учитывать этот налог по общим правилам. В то же время для электромобилей сохраняются отдельные правила по ввозной пошлине и акцизу.

Как военному оформить гуманитарный автомобиль

Другие правила действуют, если транспортное средство передается для использования при выполнении задач по обеспечению обороны Украины.

В таком случае автомобиль должен быть должным образом оформлен как гуманитарная помощь. Ввоз, учет и передача машины конечному приобретателю производятся по специальной процедуре.

При определенных законодательством условиях гуманитарный автомобиль можно поставить на временный государственный учет непосредственно за военнослужащим. То есть, оформлять его сначала на баланс воинской части нужно не во всех случаях.

Чтобы поставить такую машину на учет, необходимо выполнить несколько шагов.

Проверьте документы на ввоз. Автомобиль должен быть признан гуманитарной помощью, а документы на него оформлены в соответствии с установленными требованиями. В частности, нужно выяснить, по какой декларации транспортное средство пересекло таможенную границу Украины.

Оформить акт приема-передачи. Получатель гуманитарной помощи должен оформить передачу автомобиля военнослужащему по установленной форме.

Подготовить документы. Для временного государственного учета, в частности, могут потребоваться:

документ, удостоверяющий личность военнослужащего;

документ, подтверждающий прохождение военной службы, например справка по воинской части;

акт приема-передачи гуманитарного транспортного средства;

декларация на перечень товаров, признаваемых гуманитарной помощью, на основании которой ввезли автомобиль;

иностранное свидетельство о регистрации транспортного средства - при наличии.

Точный список документов зависит от способа ввоза и оформления машины. Перед обращением следует проверить актуальные требования соответствующего сервисного центра МВД.

Обратиться в сервисный центр МВД. После проверки документов автомобиль может быть поставлен на временный государственный учет. Военнослужащему выдают номерные знаки и временный регистрационный талон.

Соблюдать срок подачи заявления. Заявление на временный государственный учет следует подать в сервисный центр МВД в течение 10 дней после оформления акта приема-передачи.

После оформления автомобиля военнослужащий также должен сообщить о его получении своей воинской части.

Что изменилось в правилах в 2026 году

При оформлении гуманитарных автомобилей военным нужно учитывать несколько требований.

Одно транспортное средство на одного военнослужащего. По процедуре временного государственного учета гуманитарной помощи на имя одного военного можно оформить только одну машину. К примеру, если он получил гуманитарный автомобиль и мотоцикл, поставить оба транспортных средства на временный учет на свое имя нельзя.

До пяти военнослужащих могут иметь право управлять автомобилем. Других военных, которые могут пользоваться транспортным средством, можно отметить в акте приема-передачи. Это необходимо предусмотреть при оформлении документов.

Обновили правила учета гуманитарной помощи. Постановление Кабинета министров №954 от 15 июля 2026 года ввело правила верификации гуманитарных организаций и определило дополнительные требования к отдельным транспортным средствам, которые они ввозят для гуманитарного реагирования.

В то же время, эти требования не следует автоматически отождествлять с процедурой временного учета гуманитарного автомобиля непосредственно за военнослужащим.

Становится ли гуманитарное авто частной собственностью военного

Временный государственный учет не означает, что автомобиль переходит в частную собственность военнослужащего. Это специальная процедура, предусматривающая использование транспортного средства для определенных оборонных нужд.

После прекращения или отмены военного положения, такие автомобили должны пройти ведомственную регистрацию в государственных органах сектора безопасности и обороны в течение 90 суток. Если этого не сделать в установленный срок, временный учет отменяется, а транспортное средство считается неучтенным.

Законодательство также предусматривает случаи снятия автомобиля с временного учета, в том числе в случае увольнения военнослужащего со службы, его гибели, пропажи без вести, нахождения в плену или уничтожения транспортного средства.

Поэтому перед оформлением важно выяснить не только порядок получения временного регистрационного талона, но правила дальнейшего пользования машиной.

Какой способ оформления выбрать

Если военнослужащий покупает автомобиль для личного пользования или нужд семьи, нужно оформлять его по общей процедуре импорта, оплатить надлежащие таможенные платежи и зарегистрировать транспортное средство в Украине.

Если же автомобиль передают волонтеры или благотворительная организация для нужд обороны, можно воспользоваться процедурой оформления гуманитарной помощи с последующим временным государственным учетом за военнослужащим - при условии соблюдения всех законодательных требований.