UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розміститься населення міста. У Сальвадорі відкрили "мега-в'язницю" для гангстерів

Фото: у Сальвадорі відкрили найбільшу в'язницю в Латинській Америці (twitter.com/trtworld)
Автор: Константин Широкун

У Сальвадорі відкрився "Центр боротьби з тероризмом" – в'язниця для гангстерів, розрахована на 40 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

Представники місцевої поліції назвали новий виправний заклад "мега-в'язницею" через велику кількість місць для ув'язнених.

З березня 2022 року в Сальвадорі діє режим надзвичайного стану через спалах насильства та вбивств, скоєних бандитськими угрупованнями. У рамках спецоперацій у Сальвадорі було затримано десятки тисяч підозрюваних.

В'язниця збудована в ізольованому місці муніципалітету Теколука. Він знаходиться за 74 кілометри від столиці країни — міста Сан-Сальвадор. Це найбільша в'язниця у Латинській Америці. Вона оснащена найновішими технологіями для запобігання втечам.

"Мега-в'язниця" складається із восьми корпусів. У кожному корпусі — по 32 великі камери, в яких перебуває понад сотня в'язнів.

За даними організації World Prison Brief, Сальвадор є країною з найбільшою кількістю ув'язнених по відношенню до загальної чисельності населення. За її оцінками, у країні налічується близько 65 тисяч ув'язнених, а населення Сальвадора становить трохи більше 6,3 млн осіб.

Раніше ми писали, що МВФзакликав Сальвадор відмовитися від біткойна як від платіжного засобу. Фонд наголошує, що цей статус є серйозною перешкодою для країни отримання нового кредиту від МВФ.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Сальвадор зробив біткойн законним платіжним засобом поряд із доларом США. На сьогодні він є єдиною країною з таким статусом біткойна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сальвадор