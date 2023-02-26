Розміститься населення міста. У Сальвадорі відкрили "мега-в'язницю" для гангстерів

У Сальвадорі відкрився "Центр боротьби з тероризмом" – в'язниця для гангстерів, розрахована на 40 тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.
Представники місцевої поліції назвали новий виправний заклад "мега-в'язницею" через велику кількість місць для ув'язнених.
З березня 2022 року в Сальвадорі діє режим надзвичайного стану через спалах насильства та вбивств, скоєних бандитськими угрупованнями. У рамках спецоперацій у Сальвадорі було затримано десятки тисяч підозрюваних.
В'язниця збудована в ізольованому місці муніципалітету Теколука. Він знаходиться за 74 кілометри від столиці країни — міста Сан-Сальвадор. Це найбільша в'язниця у Латинській Америці. Вона оснащена найновішими технологіями для запобігання втечам.
"Мега-в'язниця" складається із восьми корпусів. У кожному корпусі — по 32 великі камери, в яких перебуває понад сотня в'язнів.
За даними організації World Prison Brief, Сальвадор є країною з найбільшою кількістю ув'язнених по відношенню до загальної чисельності населення. За її оцінками, у країні налічується близько 65 тисяч ув'язнених, а населення Сальвадора становить трохи більше 6,3 млн осіб.
Раніше ми писали, що МВФзакликав Сальвадор відмовитися від біткойна як від платіжного засобу. Фонд наголошує, що цей статус є серйозною перешкодою для країни отримання нового кредиту від МВФ.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Сальвадор зробив біткойн законним платіжним засобом поряд із доларом США. На сьогодні він є єдиною країною з таким статусом біткойна.
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