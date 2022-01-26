ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МВФ призывает лишить биткойн статуса легальной валюты в Сальвадоре

Новина українською →
Среда 26 января 2022 13:18
МВФ призывает лишить биткойн статуса легальной валюты в Сальвадоре Фото: МВФ просит Сальвадор отказаться от биткойна (Chesnot/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Международный валютный фонд (МВФ) призывает Сальвадор отказаться от биткойна как от платежного средства. Фонд подчеркивает, что этот статус является серьезным препятствием для страны в получении нового кредита от МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что в прошлом году Сальвадор запросил кредит МВФ в размере 1,3 млрд долларов, но переговоры зашли в тупик из-за опасений Фонда в отношении биткойна.

Правление подчеркивает, что биткойн представляет серьезные риски для финансовой стабильности, финансовой целостности и защиты прав потребителей. Поэтому МВФ призывает Сальвадор сузить сферу действия закона о криптовалютах, лишив биткойн статуса законного платежного средства.

Напомним, в сентябре Сальвадор сделал биткойн законным платежным средством наряду с долларом США. На сегодня он является единственной страной с таким статусом биткойна.

Сальвадор начал скупать биткойны в прошлом году, когда он торговался на отметках около 50 000 долларов, и купил не менее 1 801 монеты. На сегодня курс криптовалюты упал на 45% по сравнению с пиковым значением почти в 68 000 долларов, это означает, что страна вероятно, потеряла около 20 млн долларов.

Также стало известно, что Сальвадор построит первый в мире криптовалютный город.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сальвадор МВФ Биткоин
NEWS
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
DAILY
Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ