ua ru
Пт, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Размещение украинских беженцев в Болгарии: МВД обнаружило нарушения

Новина українською →
Пятница 02 июня 2023 22:53
Размещение украинских беженцев в Болгарии: МВД обнаружило нарушения Фото: МВД Болгарии обнаружило нарушения, которые связаны с размещением украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Болгарии обнаружили нарушения в реализации программ размещения украинских беженцев в стране.

Об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Болгария с начала полномасштабного вторжения принимала у себя сотни тысяч беженцев из Украины. Их размещали в пансионатах, гостиницах, пунктах отдыха и лагерях. Для этого предусмотрели финансирование из госбюджета и средств Евросоюза.

Демерджиев рассказал, что проверки выявили дублирование регистраций, а также размещение сверх максимальной вместимости отелей людей, которые не въезжали в Болгарию, и детей, "которые не родились".

"Иногда это касается нескольких гостиниц, которые принадлежат одному и тому же человеку. Он может не знать, что эти беженцы находятся в 3-х разных местах одновременно”, - отметил министр.

Информацию, которую получили в результате проверок, уже передали в прокуратуру, рассказал глава МВД.

Напомним, с 31 мая Болгария выселяет всех украинцев, которые проживали в отелях не бесплатной основе. Их разместят в общежитиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария Война России против Украины
NEWS
Украина может получить от Германии бронетранспортеры Fuchs
Украина может получить от Германии бронетранспортеры Fuchs
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области