Розмір субсидії можна перевірити самостійно: як це зробити онлайн

Українці можуть самостійно перевірити, чи призначено їм субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, за допомогою онлайн-сервісу. Для цього необхідно перейти до відкритого Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Користувачу необхідно вказати:
Після цього стає доступною інформація про те, чи призначена житлова субсидія конкретному домогосподарству, її розмір і період, на який її призначено.
У Мінреінтеграції зазначили, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону й розраховується:
Очікується, що середня субсидія протягом опалювального сезону становитиме 1700-1800 гривень.
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