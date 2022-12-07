Розмір субсидії можна перевірити самостійно: як це зробити онлайн

Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Користувачу необхідно вказати:

1) область,

2) населений пункт,

3) вулицю,

4) номер будинку,

5) квартиру.

Після цього стає доступною інформація про те, чи призначена житлова субсидія конкретному домогосподарству, її розмір і період, на який її призначено.

У Мінреінтеграції зазначили, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону й розраховується: