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Размер субсидии можно проверить самостоятельно: как это сделать онлайн

Фото: размер субсидии можно проверить онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы могут самостоятельно проверить, назначена ли им субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг с помощью онлайн-сервиса. Для этого необходимо перейти в открытый Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Поиск информации в реестре осуществляется по адресу домохозяйства. Пользователю необходимо указать:

  • 1) область,
  • 2) населенный пункт,
  • 3) улицу,
  • 4) номер дома,
  • 5) квартиру.

После этого становится доступной информация о том, назначена ли жилищная субсидия конкретному домохозяйству, ее размер и период, на который она назначена.

В Минреинтеграции отметили, что субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

  • - на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября;
  • - на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля.

Ожидается, что средняя субсидия в течение отопительного сезона составит 1700-1800 гривен.

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