Размер субсидии можно проверить самостоятельно: как это сделать онлайн

Поиск информации в реестре осуществляется по адресу домохозяйства. Пользователю необходимо указать:

1) область,

2) населенный пункт,

3) улицу,

4) номер дома,

5) квартиру.

После этого становится доступной информация о том, назначена ли жилищная субсидия конкретному домохозяйству, ее размер и период, на который она назначена.

В Минреинтеграции отметили, что субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается: