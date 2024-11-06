Розмір першого внеску за програмою "єОселя" для молоді зменшили: скільки потрібно платити

Українська програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" тепер пропонує молодим людям віком до 26 років зменшений перший внесок – 10% від вартості житла, замість 20%, як це було раніше. Це розширення функціоналу програми має на меті полегшити придбання житла молоді в Україні.

Що подати заявку через "Дію" потрібно:

Відкрийте застосунок "Дія"

Перейдіть до розділу "Сервіси" та оберіть "єОселя"

Заповніть заяву, оберіть банк і підпишіть документ за допомогою "Дія.Підпису"

Зазначимо, програма пропонує кредити під 3% або 7% річних залежно від пільгової категорії. На сьогодні понад 14 000 сімей скористалися "єОселею", отримавши кредити на загальну суму понад 22,6 млрд грн.