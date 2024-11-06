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Размер первого взноса по программе "єОселя" для молодежи уменьшили: сколько нужно платить

Фото: Ипотечное кредитование (коллаж – РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине снизили сумму первого взноса для молодежи по программе ипотечного кредитования "єОселя". Теперь, чтобы купить жилье, нужно уплатить первый взнос в размере 10% от его общей стоимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Дию".

Украинская программа доступного ипотечного кредитования "єОселя" теперь предлагает молодым людям в возрасте до 26 лет уменьшенный первый взнос – 10% от стоимости жилья, вместо 20%, как это было раньше. Цель расширения функционала программы - облегчить приобретение жилья молодежи в Украине.

Что подать заявку через "Дию" нужно:

  • Откройте приложение "Дия"
  • Выделите раздел "Сервисы" и выберите "єОселя"
  • Заполните заявление, выберите банк и подпишите документ с помощью "Дия.Подписи"

Отметим, что программа предлагает кредиты под 3% или 7% годовых в зависимости от льготной категории. На сегодняшний день более 14 000 семей воспользовались программой "єОселя", получив кредиты на общую сумму более 22,6 млрд грн.

РБК-Украина в октябре нынешнего года сообщала, чтовынужденным переселенцам в Украине упростили условия для приобретения жилья по программе "Еселя" . Теперь в рамках этой программы украинцы могут покупать жилье до 10 лет в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Ранее для этих регионов действовало ограничение на приобретение только нового жилья, не старше 3 лет, что уменьшало доступные варианты для переселенцев.

Также мы писали, что в рамках расширения программы "Еселя" для переселенцев планируют снизить процентную ставку с 7% до 3% , а также уменьшить первый взнос с 20% до 15%. Это не только поможет решить жилищные вопросы для ВПЛ, но и будет способствовать развитию как первичного, так и вторичного рынков недвижимости в регионах.

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ЖильеКредиты