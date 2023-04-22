Розмінування розтягнеться на десятиліття: Україна просить у країн G7 спеціальну техніку

Україна потребує міжнародної допомоги в розмінуванні територій, в тому числі земель сільськогосподарського призначення. Техніка пришвидшить процес розмінування та збереже життя українців.
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінагрополітики.
Під час онлайн-виступу на засіданні міністрів сільського господарства країн G7, яке проходить в Японії Сольський заявив, що в Україні зараз 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення заміновано. Наразі обстежено лише 17,5 % замінованих територій, з них 57 тис. га - сільськогосподарського призначення.
"Процес розмінування звільнених територій не припиняється. Але цей процес складний і розтягнеться на десятиліття. На сьогоднішній день в Україні розмінування проводять більше 2600 саперів з державних і приватних структур. З такою потужністю нам знадобиться більше 20 років щоб очистити лише землі сільськогосподарського призначення", - сказав міністр.
Він заявив, що Україна для пришвидшення розмінування гостро потребує спеціальної техніки, зазначивши, що сапер вручну очищає 15-20 кв. м на добу, а техніка для розмінування - 6 кв. км. І при цьому зберігається максимальна безпечність для саперів.
"Ми маємо нагальну потребу в технічному обладнанні для розмінування. Ми точно розуміємо, яка це техніка і скільки її потрібно. І тут ми сподіваємось на вашу допомогу", - звернувся Сольський.
Він підкреслив, що міжнародна підтримка пришвидшить процес розмінування та збереже життя українців, які змушені щоденно ризикувати.
"Серед аграріїв є сміливці, які не чекають, поки до них дійде черга з розмінування. Деякі фермери самотужки, металошукачами, на свій страх і ризик, розміновують поля", - сказав Сольський.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.
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