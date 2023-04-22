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Разминирование растянется на десятилетия: Украина просит у стран G7 специальную технику

Фото: министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина нуждается в международной помощи в разминировании территорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения. Техника ускорит процесс разминирования и сохранит жизни украинцев.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

В ходе онлайн-выступления на заседании министров сельского хозяйства стран G7, которое проходит в Японии, Сольский заявил, что в Украине сейчас 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения заминировано. В настоящее время обследовано только 17,5% заминированных территорий, из них 57 тыс. га - сельскохозяйственного назначения.

"Процесс разминирования освобожденных территорий не прекращается. Но этот процесс сложен и растянется на десятилетия. На сегодняшний день в Украине разминирование проводят более 2600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет, чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения", - сказал министр.

Он заявил, что Украина для ускорения разминирования остро нуждается в специальной технике, отметив, что сапер вручную очищает 15-20 кв. м в сутки, а техника для разминирования - 6 кв. км. И при этом сохраняется максимальная безопасность для саперов.

"Мы нуждаемся в техническом оборудовании для разминирования. Мы точно понимаем, какая это техника и сколько ее нужно. И здесь мы надеемся на вашу помощь", - обратился Сольский.

Он подчеркнул, что международная поддержка ускорит процесс разминирования и сохранит жизнь украинцев, вынужденных ежедневно рисковать.

"Среди аграриев есть храбрецы, которые не ждут, пока до них дойдет очередь по разминированию. Некоторые фермеры своими силами, металлоискателями, на свой страх и риск, разминируют поля", - сказал Сольский.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

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Министерство аграрной политикиG7