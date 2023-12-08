ua en ru
Пт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розмінування і не тільки. Вишеградська група домовилися продовжити допомагати Україні

П'ятниця 08 грудня 2023 20:20
UA EN RU
Розмінування і не тільки. Вишеградська група домовилися продовжити допомагати Україні Архівне фото: глава Міноборони Чехії Яна Чернохова (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Країни Вишеградської групи продовжать підтримувати Україну в захисті від Росії так, як кожна країна вважає за потрібне. Йдеться про розмінування, медичну або гуманітарну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

"Якщо країни скоротять підтримку України, це буде сигналом про те, що Захід слабкий", - сказала міністр.

За її словами, країни Вишеградської групи (до неї входять Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина - ред.) зроблять усе можливе, щоб не допустити падіння України.

Спільна декларація включає, наприклад, підтвердження важливості оборонного співробітництва Вишеградської групи, співробітництва в захисті повітряного простору Словаччини та необхідності зміцнення вітчизняної оборонної промисловості.

"Зокрема, ми закликаємо Європейський союз визнати оборонну промисловість соціально корисною і підтримати її доступ до фінансування з державних і приватних джерел", - сказала Чернохова.

Допомога від Чехії

Чехія є одним із головних союзників України, який підтримав нашу країну на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Протягом війни Прага надає нам не лише гуманітарну, але й військову допомогу.

Наприклад, у середині жовтня у Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.

Нещодавно повідомлялось, що українські воїни зможуть продовжити навчання в Чехії у наступному році. Палата депутатів схвалила відповідну пропозицію уряду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Чехія Угорщина Війна в Україні
NEWS
Спалах гепатиту А у Вінницькій області ліквідували. МОЗ назвало його можливі причини
Спалах гепатиту А у Вінницькій області ліквідували. МОЗ назвало його можливі причини
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО