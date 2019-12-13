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О раскрытии дела Шеремета и первой встрече Зеленского с Путиным

Новости » Пресс-релизы     13.12.2019 - 13:46

Кто они, убийцы Павла Шеремета?

Когда будет поставлена точка в громком деле? Кто под подозрением?

Первое танго в Париже

Как прошла встреча Зеленского с Путиным? Что изменил Саммит для Украины?

Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Арсен Аваков, Министр внутренних дел Украины

Давид Сакварелидзе, Заместитель Генпрокурора (2015 - 2016)

Антон Геращенко, Заместитель Министра внутренних дел Украины

Севгиль Мусаева, Главный редактор "Украинской Правды"

Юрий Бойко, Сопредседатель фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь”

Ирина Геращенко, Сопредседатель фракции "Европейской Солидарности"

Юрий Бутусов, Главный редактор интернет-издания "Цензор.нет"

Дмитрий Гордон, Основатель интернет-издание "Гордон"

Александр Мартыненко, Генеральный директор "Интерфакс-Украина"

Алексей Резников, Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе

Они говорят, а решает народ.

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