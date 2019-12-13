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Про розкриття справи Шеремета та першу зустріч Зеленського з Путіним

Новини » Прес-релізи     13.12.2019 - 13:46


Хто вони, вбивці Павла Шеремета?

Коли буде поставлено крапку у гучній справі? Хто під підозрою?

Перше танго в Парижі

Як пройшла зустріч Зеленського з Путіним? Що змінив Саміт для України?

Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера о 21:00. Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України

Давід Сакварелідзе, Заступник Генпрокурора (2015 - 2016)

Антон Геращенко, Заступник Міністра внутрішніх справ України

Севгіль Мусаєва, Головний редактор “Української Правди”

Юрій Бойко, Співголова фракції “Опозиційна платформа - За життя”

Ірина Геращенко, Співголова фракції “Європейської Солідарності”

Юрій Бутусов, Головний редактор інтернет-видання “Цензор.нет”

Дмитро Гордон, Засновник інтернет-видання “Гордон”

Олександр Мартиненко, Генеральний директор “Інтерфакс-Україна”

Олексій Резніков, Представник України в Тристоронній контактній групі

Вони говорять, а вирішує народ.

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