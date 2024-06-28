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Розкритикована збірна в лідерах. Суперкомп'ютер оновив список фаворитів Євро-2024

Берлін, П'ятниця 28 червня 2024 17:30
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Розкритикована збірна в лідерах. Суперкомп'ютер оновив список фаворитів Євро-2024 Фото: Філ Фоден і Гарет Саутгейт можуть бути задоволені штучним інтелектом (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Збірна Англії повернула статус головного фаворита чемпіонату Європи 2024 року перед стартом 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opta Analyst.

"Три леви" розпочнуть плей-офф Євро-2024 з найвищими шансами на підсумковий успіх. Підопічні Гарета Саутгейта виграють перший в історії команди європейський чемпіонат із вірогідністю 20%.

Англійці матимуть трьох основних конкурентів. Збірна Іспанії поступається Англії майже трьома пунктами (17,2%). Неподалік розташувалися німецька збірна (15,8%) та Франція (13,4%). Замкнула топ-5 збірна Португалії, шанси якої виграти Євро-2024 склали 8,3%.

Збірна Англії серед фаворитів на кожній стадії плей-офф. Наприклад, вихід "Трьох левів" у чвертьфінал фактично гарантований (81,6%). Неймовірно високі шанси побачити підопічних Саутгейта в півфіналі (55,7%) та фіналі (38,1%)

На груповому етапі Євро-2024 Англія виграла групу C, набравши 5 очок. "Три леви" мінімально перемогли сербів і розписали дві нічиї – проти збірних Данії та Словенії. На батьківщині преса та вболівальники рознесли команду за невиразну гру та надмірний прагматизм.

Розкритикована збірна в лідерах. Суперкомп'ютер оновив список фаворитів Євро-2024

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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