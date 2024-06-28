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Раскритикованная сборная в лидерах. Суперкомпьютер обновил список фаворитов Евро-2024

Берлин, Пятница 28 июня 2024 17:30
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Раскритикованная сборная в лидерах. Суперкомпьютер обновил список фаворитов Евро-2024 Фото: Фил Фоден и Гарет Саутгейт могут быть удовлетворены искусственным интеллектом (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Англии вернула статус главного фаворита чемпионата Европы 2024 года перед стартом 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Analyst.

"Три льва" начнут плей-офф Евро-2024 с самыми высокими шансами на итоговый успех. Подопечные Гарета Саутгейта выиграют первый в истории команды европейский чемпионат с вероятностью 20%.

У англичан будет три основных конкурента. Сборная Испании уступает Англии почти по трем пунктам (17,2%). Недалеко расположились немецкая сборная (15,8%) и Франция (13,4%). Замкнула топ-5 сборная Португалии, шансы которой выиграть Евро-2024 составили 8,3%.

Сборная Англии среди фаворитов на каждой стадии плей-офф. К примеру, выход "Трех львов" в четвертьфинал фактически гарантирован (81,6%). Невероятно высокие шансы увидеть подопечных Саутгейта в полуфинале (55,7%) и финале (38,1%)

На групповом этапе Евро-2024 Англия выиграла группу C, набрав 5 очков. "Три льва" минимально победили сербов и расписали две ничьи – против сборных Дании и Словении. На родине пресса и болельщики подвергли команду критике за невыразительную игру и чрезмерный прагматизм.

Раскритикованная сборная в лидерах. Суперкомпьютер обновил список фаворитов Евро-2024

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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