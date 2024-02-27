Розкрали понад 11 млн гривень: в "Укрзалізниці" викрито злочинну групу

За результатами слідства встановлено, що у 2018 році лідер групи, підприємець, здійснював контроль за товарно-грошовими потоками УЗ з метою привласнення коштів. Він звернувся до знайомих з уряду та домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця".

Протягом 2018-2021 років посадові особи УЗ виконували усі вказівки лідера групи та забезпечили перемогу підконтрольованої йому компанії в тендері на закупівлю пневмоінструменту.

Продукцію було поставлено філіям "Укрзалізниці" за завищеними цінами. Загальна сума переплати склала 11,4 мільйона гривень, які організована група привласнила і використала на свій розсуд.

Фото: схема заволодіння коштами УЗ (nabu.gov.ua)

Підозру оголошено 9 особам:

двом керівникам організованої групи;

шістьом посадовцям УЗ;

бенефіціару приватної компанії.

Лідера організованої групи затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.