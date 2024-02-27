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Розкрали понад 11 млн гривень: в "Укрзалізниці" викрито злочинну групу

Ілюстративне фото: в "Укрзалізниці" викрито злочинну групу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розкрили схему незаконного перехоплення грошей у АТ "Укрзалізниця", організовану групою, до складу якої входили посадові особи та підприємці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАБУ.

 За результатами слідства встановлено, що у 2018 році лідер групи, підприємець, здійснював контроль за товарно-грошовими потоками УЗ з метою привласнення коштів. Він звернувся до знайомих з уряду та домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця".

Протягом 2018-2021 років посадові особи УЗ виконували усі вказівки лідера групи та забезпечили перемогу підконтрольованої йому компанії в тендері на закупівлю пневмоінструменту.

Продукцію було поставлено філіям "Укрзалізниці" за завищеними цінами. Загальна сума переплати склала 11,4 мільйона гривень, які організована група привласнила і використала на свій розсуд.

Фото: схема заволодіння коштами УЗ (nabu.gov.ua)

Підозру оголошено 9 особам:

  • двом керівникам організованої групи;
  • шістьом посадовцям УЗ;
  • бенефіціару приватної компанії.

Лідера організованої групи затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 26 лютого 2024 року Вищий антикорупційний суд призначив колишньому народному депутатові Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю застави. Слідча суддя ВАКС застосувала тримання під вартою Пашинського до 25 квітня 2024 року із заставою у сумі 272,5 мільйонів гривень. Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати.

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