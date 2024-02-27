Разворовали более 11 млн гривен: в "Укрзализныце" разоблачена преступная группа

По результатам следствия установлено, что в 2018 году лидер группы, предприниматель осуществлял контроль за товарно-денежными потоками УЗ с целью присвоения средств. Он обратился к знакомым из правительства и добился назначения членов группы на руководящие должности в АО "Укрзализныця"

В течение 2018-2021 годов должностные лица УЗ выполняли все указания лидера группы и обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента.

Продукция была поставлена филиалам "Укрзализныци" по завышенным ценам. Общая сумма переплаты составила 11,4 миллиона гривен, которые организованная группа присвоила и использовала по своему усмотрению.

Фото: схема завладения средствами УЗ (nabu.gov.ua)

Подозрение объявлено 9 лицам:

двум руководителям организованной группы;

шестерым должностным лицам УЗ;

бенефициара частной компании.

Лидер организованной группы задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.