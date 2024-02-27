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Разворовали более 11 млн гривен: в "Укрзализныце" разоблачена преступная группа

Иллюстративное фото: в "Укрзализныце" разоблачена преступная группа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли схему незаконного перехвата денег в АО "Укрзализныця", организованную группой, в состав которой входили должностные лица и предприниматели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАБУ.

По результатам следствия установлено, что в 2018 году лидер группы, предприниматель осуществлял контроль за товарно-денежными потоками УЗ с целью присвоения средств. Он обратился к знакомым из правительства и добился назначения членов группы на руководящие должности в АО "Укрзализныця"

В течение 2018-2021 годов должностные лица УЗ выполняли все указания лидера группы и обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента.

Продукция была поставлена филиалам "Укрзализныци" по завышенным ценам. Общая сумма переплаты составила 11,4 миллиона гривен, которые организованная группа присвоила и использовала по своему усмотрению.

Фото: схема завладения средствами УЗ (nabu.gov.ua)

Подозрение объявлено 9 лицам:

  • двум руководителям организованной группы;
  • шестерым должностным лицам УЗ;
  • бенефициара частной компании.

Лидер организованной группы задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, 26 февраля 2024 года Высший антикоррупционный суд назначил бывшему народному депутату Сергею Пашинскому меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью залога. Следователь судья ВАКС применила содержание под стражей Пашинского до 25 апреля 2024 года с залогом в сумме 272,5 миллиона гривен. Решение может быть обжаловано в Апелляционную палату.

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