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Розкрадання на закупівлях для ЗСУ: власниця фірм-постачальників виїхала за кордон

Київ, Четвер 03 квітня 2025 12:57
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Розкрадання на закупівлях для ЗСУ: власниця фірм-постачальників виїхала за кордон Фото: фігурантка справи про розкрадання на закупівлях для ЗСУ виїхала за кордон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Власниця компаній-постачальниць, яку підозрюють в розкраданні на закупівлях для армії, виїхала за кордон. Четверо інших фігурантів справи перебувають в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Першого Головного підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, НАБУ сьогодні, 3 квітня, подає клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Прокурора проситимуть для більшості підозрюваних тримання під вартою з альтернативою застави.

Серед тих, кому оголошено підозру, четверо людей перебувають в Україні. Ще одна фігурантка - за кордоном. Йдеться про бенефіціарну власницю компаній-постачальниць харчів для ЗСУ.

"Четверо підозрюваних з п’ятьох перебувають в Україні. Бенефіціарний власник компанії перебуває за кордоном. Щодо неї буде застосована спеціальна процедура: спочатку оголошення в міжнародний розшук; а потім, якщо це не дасть результатів, ми застосуємо спеціальне досудове розслідування", - пояснив Абакумов.

За словами представника НАБУ, колишній міністр оборони Резніков наразі не перебуває в статусі підозрюваного або свідка у справі про розкрадання коштів під час закупівлі продуктів. За його словами, якщо будуть докази - то іншим людям також можуть повідомити про підозру.

Розкрадання на закупівлях для ЗСУ

Нагадаємо, днями НАБУ оголосило підозру власниці компаній, які продавали Міноборони продукти за завищеними цінами у 2022-2023 роках. Ключовим елементом схеми стало маніпулювання цінами під час постачання "комплекту продуктів" за затвердженим каталогом, який включав 409 найменувань.

У результаті таких махінацій протягом серпня-грудня 2022 року отримали понад 733 млн гривень незаконного прибутку. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

Їй також інкримінують замах на розтрату 788 млн гривень, якій вдалося запобігти.

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