Хищения на закупках для ВСУ: владелица фирм-поставщиков выехала за границу

Владелица компаний-поставщиков, которую подозревают в хищении на закупках для армии, выехала за границу. Четверо других фигурантов дела находятся в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Первого Главного подразделения детективов НАБУ Александра Абакумова в эфире "Радио Свобода".

По его словам, НАБУ сегодня, 3 апреля, подает ходатайство об избрании меры пресечения для подозреваемых. Прокурора будут просить для большинства подозреваемых содержание под стражей с альтернативой залога.

Среди тех, кому объявлено подозрение, четыре человека находятся в Украине. Еще одна фигурантка - за рубежом. Речь идет о бенефициарной владелице компаний-поставщиц продовольствия для ВСУ.

"Четверо подозреваемых из пяти находятся в Украине. Бенефициарный владелец компании находится за рубежом. В отношении нее будет применена специальная процедура: сначала объявление в международный розыск; а потом, если это не даст результатов, мы применим специальное досудебное расследование", - пояснил Абакумов.

По словам представителя НАБУ, бывший министр обороны Резников пока не находится в статусе подозреваемого или свидетеля по делу о хищении средств при закупке продуктов. По его словам, если будут доказательства - то другим людям также могут сообщить о подозрении.