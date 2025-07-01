Розкрадання грошей на фортифікаціях: який запобіжний захід обрали ексзаступнику мера Харкова
Київський районний суд Харкова взяв під варту без застави колишнього заступника мера Андрія Руденка. Його підозрюють в організації схеми розкрадання 5,4 млн гривень, виділених на фортифікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Запобіжні заходи всім підозрюваним у справі про розкрадання коштів на фортифікації обирали окремо.
Дмитру Косотухіну, який частково визнав свою провину та заявив про співпрацю зі слідством, суд призначив тримання під вартою до 26 серпня без права внесення застави.
Після цього суд перейшов до розгляду клопотання щодо колишнього заступника мера Харкова Андрія Руденка. Його захист наполягав, що затримання було проведене з порушенням норм КПК.
Однак Руденку також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 серпня без визначення застави. Сам Руденко заявив, що має намір оскаржити це рішення.
Ще трьом фігурантам справи суд ухвалив аналогічні рішення - арешт до 26 серпня без можливості внесення застави.
Що відомо про справу
Колишнього заступника міського голови Андрія Руденка та ще чотирьох осіб підозрюють у привласненні 5,4 мільйона гривень з бюджету, які були виділені на будівництво фортифікацій під час воєнного стану. За версією слідства, Руденко виступав як організатор злочинної схеми. У нього були четверо спільників - двоє керівників фірм і двоє приватних підприємців.
За даними прокуратури, організатор разом з директором підрядної компанії залучили до схеми ще одну фірму-прокладку та двох ФОПів. Вони закуповували майно, необхідне для зведення захисних споруд, за штучно завищеними цінами - більш ніж на 30% вищими за ринкові.
У результаті цих махінацій державі завдали понад 5 мільйонів гривень збитків. Під час обшуків у Харкові та області вилучено фінансову документацію, комп’ютерну техніку та інші докази.
Що відомо про підозру
Колишнього заступника мера підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, а також у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах (статті 255, 191, 366 КК України). Іншим фігурантам інкримінують участь у злочинній схемі.
Раніше РБК-Україна опублікувало кадри затримання колишнього заступника мера Харкова.
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