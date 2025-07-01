Хищение денег на фортификациях: какую меру пресечения избрали экс-заместителю мэра Харькова

Киевский районный суд Харькова взял под стражу без залога бывшего заместителя мэра Андрея Руденко. Его подозревают в организации схемы хищения 5,4 млн гривен, выделенных на фортификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Меры пресечения всем подозреваемым по делу о хищении средств на фортификации выбирали отдельно.

Дмитрию Косотухину, который частично признал свою вину и заявил о сотрудничестве со следствием, суд назначил содержание под стражей до 26 августа без права внесения залога.

После этого суд перешел к рассмотрению ходатайства в отношении бывшего заместителя мэра Харькова Андрея Руденко. Его защита настаивала, что задержание было проведено с нарушением норм УПК.

Однако Руденко также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 августа без определения залога. Сам Руденко заявил, что намерен обжаловать это решение.

Еще трем фигурантам дела суд принял аналогичные решения - арест до 26 августа без возможности внесения залога.