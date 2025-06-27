Розкрадали кошти "Укрзалізниці": НАБУ повідомило про підозри п'ятьом учасникам схеми

На сьогодні повідомлено про підозру:

особі, яку слідство вважає організатором злочину;

двом представникам підприємств-постачальників;

колишньому заступнику філії "Центр забезпечення виробництва» АТ "Укрзалізниця";

менеджеру – начальнику відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця".

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2022 році організатор злочину, діючи спільно з підконтрольними службовими особами "Укрзалізниці", забезпечив перемогу в тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму для потреб УЗ наперед визначених товариств. Якщо в тендері брала участь непідконтрольна компанія або цінова пропозиція була занизькою, його скасовували.

У подальшому між УЗ та товариствами-переможцями укладались відповідні договори, при цьому вартість поставки фарб та лінолеуму була значно завищена.

Реалізація схеми протягом вересня 2022 року – квітня 2023 року завдала АТ "Укрзалізниця" збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.