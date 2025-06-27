Розкрадали кошти "Укрзалізниці": НАБУ повідомило про підозри п'ятьом учасникам схеми

Детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру кільком особам, причетним до заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн гривень під час публічних закупівель фарб та лінолеуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram САП.
На сьогодні повідомлено про підозру:
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2022 році організатор злочину, діючи спільно з підконтрольними службовими особами "Укрзалізниці", забезпечив перемогу в тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму для потреб УЗ наперед визначених товариств. Якщо в тендері брала участь непідконтрольна компанія або цінова пропозиція була занизькою, його скасовували.
У подальшому між УЗ та товариствами-переможцями укладались відповідні договори, при цьому вартість поставки фарб та лінолеуму була значно завищена.
Реалізація схеми протягом вересня 2022 року – квітня 2023 року завдала АТ "Укрзалізниця" збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві та області Національна поліція проводить слідчі дії в офісних приміщеннях структурного підрозділу "Укрзалізниці", а також потягах міжнародного сполучення.
У ході понад 80 обшуків правоохоронці вилучили грошей в національній та іноземній валюті на суму майже 5 млн гривень, автомобілі, чорнові записи, документацію, телефони тощо.
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