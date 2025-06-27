Разворовывали средства "Укрзализныци": НАБУ сообщило о подозрениях пяти участникам схемы

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении нескольким лицам, причастным к завладению средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 15 млн гривен во время публичных закупок красок и линолеума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram САП.
На сегодня сообщено о подозрении:
В рамках досудебного расследования установлено, что в 2022 году организатор преступления, действуя совместно с подконтрольными должностными лицами "Укрзализныци", обеспечил победу в тендерах на закупку краски и линолеума для нужд УЗ заранее определенных обществ. Если в тендере участвовала неподконтрольная компания или ценовое предложение было слишком низким, его отменяли.
В дальнейшем между УЗ и обществами-победителями заключались соответствующие договоры, при этом стоимость поставки красок и линолеума была значительно завышена.
Реализация схемы в течение сентября 2022 года - апреля 2023 года нанесла АО "Укрзализныця" ущерб на сумму более 15 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве и области Национальная полиция проводит следственные действия в офисных помещениях структурного подразделения "Укрзализныци", а также поездах международного сообщения.
В ходе более 80 обысков правоохранители изъяли денег в национальной и иностранной валюте на сумму почти 5 млн гривен, автомобили, черновые записи, документацию, телефоны и тому подобное.
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