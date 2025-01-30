"Розклеєна" Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру в Лінці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

WTA 500 Лінц, 1/8 фіналу

Даяна Ястремська – Антонія Ружіч – 7:5, 6:1

Українка, що перебуває в рейтингу WTA на 72-му місці, зустрічалась зі 168-ю ракеткою світу Антонією Ружіч з Хорватії. Суперниця пробилася до основи турніру через кваліфікацію.

Поєдинок тривав півтори години. Українка дуже довго "прокидалась". У першій партії поступалась – 2:4. Ледь не програла п'яте очко на своїй подачі (0:40) і загалом виглядала розклеєною. Але потім зібралась та почала надолужувати. Важку першу партію завершила на свою користь – 7:5. А в другій, віддавши хорватці перший гейм, потім впевнено взяла шість поспіль.

Українка вийшла в чвертьфінал. Там вона зіграє з 31-ю у світі Марією Саккарі з Греції.

Сьогодні в Лінці свої матчі зіграють ще три вітчизняні тенісистки. Еліна Світоліна (WTA 24), яка стартує з другого кола, зустрінеться з "нейтральною" росіянкою Анною Блінковою (WTA 83). А сестри Людмила та Надія Кіченок у парі протистоятимуть тандему Катаржина Пітер (Польща) / Фанні Штоллар (Угорщина).