"Расклеенная" Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

WTA 500 Линц, 1/8 финала

Даяна Ястремская - Антония Ружич - 7:5, 6:1

Украинка, находящаяся в рейтинге WTA на 72-м месте, встречалась со 168-й ракеткой мира Антонией Ружич из Хорватии. Соперница пробилась в основу турнира через квалификацию.

Поединок длился полтора часа. Украинка очень долго "просыпалась". В первой партии уступала - 2:4. Едва не проиграла пятое очко на своей подаче (0:40) и вообще выглядела расклеенной. Но потом собралась и начала наверстывать упущенное. Тяжелую первую партию завершила в свою пользу - 7:5. А во второй, отдав хорватке первый гейм, затем уверенно взяла шесть подряд.

Украинка вышла в четвертьфинал. Там она сыграет с 31-й в мире Марией Саккари из Греции.

Сегодня в Линце свои матчи сыграют еще три отечественные теннисистки. Элина Свитолина (WTA 24), которая стартует со второго круга, встретится с "нейтральной" россиянкой Анной Блинковой (WTA 83). А сестры Людмила и Надежда Киченок в паре будут противостоять тандему Катаржина Питер (Польша) / Фанни Штоллар (Венгрия).