Кубок Девіса: українські тенісисти дізнались розклад битви за виживання
Чоловіча збірна України з тенісу зіграє з командою Тунісу за право залишитись у Першій світовій групі Кубка Девіса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Facebook національної тенісної федерації.
Матчева зустріч пройде 31 січня – 1 лютого на хардових кортах у Тунісі. 30 січня відбулось жеребкування: гравці дізнались розклад зустрічей.
У склад збірної України потрапили п'ять тенісистів: Олександр Овчаренко (№311 ATP), Віталій Сачко (№392), Олексій Крутих (№545), В’ячеслав Бєлінський (№548) та Владислав Орлов (№604).
Лідери вітчизняного рейтингу – Овчаренко та Сачко змагатимуться в одиночних матчах. Крутих та Орлов зіграють у парі. Бєлінський перебуває в команді в статусі запасного.
Кубок Девіса, плей-офф за Першу світову групу, Туніс – Україна, розклад
П'ятниця, 31 січня (початок – о 12:00)
- Віталій Сачко – Азіз Дугаз
- Олександр Овчаренко – Моез Ешаргі
Субота, 1 лютого (початок – об 11:00)
- Олексій Крутих / Владислав Орлов – Азіз Уакаа / Адем Нагуді
- Олександр Овчаренко – Азіз Дугаз
- Віталій Сачко – Моез Ешаргі
Раніше збірна України поступилась Ізраїлю у кваліфікації Кубка Девіса. Тепер змушена грати за збереження місця у Першій світовій групі. У разі поразки від Туніса наша команда вилетить у Другу світову групу турніру.
Збірна Тунісу: що відомо
У минулому розіграші Туніс грав у Другій світовій групі. Завдяки перемозі над Ірландією (3:2) вийшов у Першу.
Найкращим тенісистом збірної Тунісу є Азіз Дугаз, який посідає 227-ту сходинку рейтингу ATP. Друга ракетка країни Моез Ешаргі – у світовому рейтингу 511-й.
У рейтингу Кубка Девіса туніська команда йде на 56-му місці. Тим часом Україна – 35-та. "Синьо-жовті" зі збірною Тунісу ще жодного разу не зустрічалися.
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