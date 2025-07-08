В розкішному замку та під Вєрку Сердючку: як донька корупціонера Злочевського відгуляла весілля (фото)

Молодша донька екснардепа з "Партії регіонів" Миколи Злочевського, який оскандалився спробою дати рекордний хабар в 6 млн доларів, вийшла заміж в розкішному замку в Італії.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Української правди, весілля дочки колишнього міністра екології часів Януковича могло обійтися в 1 мільйон євро.
Нареченим виявився Антон Фісталь. Він належить до медичної династії. Його дід - хірург з Донецька Еміль Фісталь, який залишився в окупованому місті, голосував на так званому референдумі та лікував російських військових.
Батько хлопця помер, а дядько - Герман Фісталь - за кілька днів до події був затриманий НАБУ і САП у справі про розкрадання 231 млн грн на медобладнанні.
Антон, за даними джерел, проживає на Кіпрі, як і родина Злочевського.
Урочистості тривали протягом трьох днів у середньовічному замку Castelfalfi в Тоскані. Номер у місцевому п'ятизірковому готелі коштує від 85 тисяч грн за ніч.
Загалом оренда замку, весільні послуги, кейтеринг могли сягнути близько 1 мільйона євро.
Примітно, що на церемонії виступала Вєрка Сердючка. У відеоролику розслідування можна почути, як вона співає та вітає молодят.
Навколо території замку перебувало чимало автомобілів охорони. Вулиця, яка вела до місця святкування, була повністю порожньою - всюди чатували охоронці.
Дівич-вечір напередодні весілля був не менш гучним. Його дівчина відзначала на яхті в Дубаї в компанії подруг.
На святі зібралися близько 150 осіб. Серед відомих облич журналісти ідентифікували:
Багато гостей мають стосунок до Росії або окупованих територій, йдеться у розслідуванні.
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