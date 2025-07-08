В роскошном замке и под Верку Сердючку: как дочь коррупционера Злочевского отгуляла свадьбу (фото)

Младшая дочь экс-нардепа из "Партии регионов" Николая Злочевского, который оскандалился попыткой дать рекордную взятку в 6 млн долларов, вышла замуж в роскошном замке в Италии.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Украинской правды, свадьба дочери бывшего министра экологии времен Януковича могла обойтись в 1 миллион евро.
Женихом оказался Антон Фисталь. Он принадлежит к медицинской династии. Его дед - хирург из Донецка Эмиль Фисталь, который остался в оккупированном городе, голосовал на так называемом референдуме и лечил российских военных.
Отец парня умер, а дядя - Герман Фисталь - за несколько дней до происшествия был задержан НАБУ и САП по делу о хищении 231 млн грн на медоборудовании.
Антон, по данным источников, проживает на Кипре, как и семья Злочевского.
Торжества продолжались в течение трех дней в средневековом замке Castelfalfi в Тоскане. Номер в местном пятизвездочном отеле стоит от 85 тысяч грн за ночь.
В целом аренда замка, свадебные услуги, кейтеринг могли составить около 1 миллиона евро.
Примечательно, что на церемонии выступала Верка Сердючка. В видеоролике расследования можно услышать, как она поет и поздравляет молодоженов.
Вокруг территории замка находилось немало автомобилей охраны. Улица, которая вела к месту празднования, была полностью пустой - везде караулили охранники.
Девичник накануне свадьбы был не менее шумным. Его девушка отмечала на яхте в Дубае в компании подруг.
На празднике собрались около 150 человек. Среди известных лиц журналисты идентифицировали:
Многие гости имеют отношение к России или оккупированным территориям, говорится в расследовании.
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