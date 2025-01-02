Розкішний триочковий Ягупової претендує на момент року в жіночій Євролізі: як проголосувати (відео)

Матч, що відбувся 29 жовтня у Празі, завершився перемогою іспанок (67:64), а наша баскетболістка відмінно відіграла завершальний відрізок поєдинку.

Спочатку, за рахунку 62:64 вона перехопила м'яч та реалізувала двоочковий кидок. А потім на останній секунді точним триочковим поставила крапку в грі.

Цей переможний кидок Ягупової потрапив до числа претендентів на найкращий момент жіночої Євроліги у 2024 році. Усього в списку десять найяскравіших епізодів з матчів турніру. Уболівальники можуть підтримати будь-який з них. Голосування відкрито за посиланням.

Ягупова в Євролізі-2024/25 провела за "Валенсію" вісім матчів. В них українка проводила на майданчику 33.1 хвилини, набирала 12.1 очка, робила 4 підбирання, 4.8 асистів та 2.3 перехоплення в середньому за гру.

Зараз "Валенсія", маючи 16 очок після 8-ми матчів, посідає перше місце у групі F другого раунду змагань. Наступну зустріч іспанський клуб проведе у середу, 8 січня, проти турецького "Фенербахче".

Хто така Аліна Ягупова

32-річна уродженка Дніпра, вихованка однієї з місцевих ДЮСШ. На дорослому рівні в чемпіонаті України грала за "Дніпро", "Регіну-Баскет" і "Єлисавет-Баскет".

На драфті 2013 року жіночої НБА була обрана "Лос-Анджелес Спаркс" під 34-м номером. Однак, за океаном закріпитися не змогла. Натомість виступала в чемпіонатах Казахстану ("Астана Тайгерс", "Окжетпес"), Бельгії ("Касторс Брен"), Франції ("Вільньов-д'Аск") і Туреччини ("Фенербахче", "Мерсін").

Посеред сезону-2023/24 перебралася до "Валенсії". Допомогла левантійкам оформити чемпіонський дубль. У 2023 році тріумфувала в жіночій Євролізі разом з "Фенербахче". У складі збірної України виступила на кількох Євробаскетах (2013, 2015, 2017, 2019).