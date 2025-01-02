Роскошный трехочковый Ягуповой претендует на момент года в женской Евролиге: как проголосовать (видео)

Матч, который состоялся 29 октября в Праге, завершился победой испанок (67:64), а наша баскетболистка отлично отыграла завершающий отрезок поединка.

Сначала, при счете 62:64 она перехватила мяч и реализовала двухочковый бросок. А потом на последней секунде точным трехочковым поставила точку в игре.

Этот победный бросок Ягуповой попал в число претендентов на лучший момент женской Евролиги в 2024 году. Всего в списке десять самых ярких эпизодов из матчей турнира. Болельщики могут поддержать любой из них. Голосование открыто по ссылке.

Ягупова в Евролиге-2024/25 провела за "Валенсию" восемь матчей. В них украинка проводила на площадке 33.1 минуты, набирала 12.1 очка, делала 4 подбора, 4.8 ассистов и 2.3 перехвата в среднем за игру.

Сейчас "Валенсия", имея 16 очков после 8-ми матчей, занимает первое место в группе F второго раунда соревнований. Следующую встречу испанский клуб проведет в среду, 8 января, против турецкого "Фенербахче".

Кто такая Алина Ягупова

32-летняя уроженка Днепра, воспитанница одной из местных ДЮСШ. На взрослом уровне в чемпионате Украины играла за "Днепр", "Регину-Баскет" и "Елисавет-Баскет".

На драфте 2013 года женской НБА была выбрана "Лос-Анджелес Спаркс" под 34-м номером. Однако, за океаном закрепиться не смогла. Вместо этого выступала в чемпионатах Казахстана ("Астана Тайгерс", "Окжетпес"), Бельгии ("Касторс Брен"), Франции ("Вильнев-д'Аск") и Турции ("Фенербахче", "Мерсин").

Посреди сезона-2023/24 перебралась в "Валенсию". Помогла левантийкам оформить чемпионский дубль. В 2023 году триумфовала в женской Евролиге вместе с "Фенербахче". В составе сборной Украины выступила на нескольких Евробаскетах (2013, 2015, 2017, 2019).