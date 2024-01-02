Розкішний "сліпий" пас на данк оборонця "Юти" декласував "Даллас": момент дня в НБА

Універсальний оборонець "Юти Джаз" Джордан Кларксон опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Досвідчений баскетболіст засвітився в епізоді у другій чверті протистояння з "Далласом". У контратаці "джазменів" він утік на кошик суперника, але в останній момент віддав класну передачу назад Данну, а той поклав згори двома руками. Ірвінг виявився статистом.

Стараннями Кларксона, Данна та інших "Юта" зуміла розгромити "Маверікс" (127:90). Утім, "Джаз" досі перебувають за межами зони плей-офф Західної конференції НБА. Натомість "Даллас" тут іде на 7-й сходинці.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Юти" Сімоне Фонтеккіо. Він набрав 24 очки. Утім, Кларксон відповів одноклубнику тріпл-даблом – 20 пунктів, 10 підбирань, 11 асистів.

Хто такий Джордан Кларксон

Уродженець Тампи (штат Флорида), на студентському рівні виступав за Університет Талси та "Міссурі Тайгерс". Обраний "Вашингтоном" під 46-м номером драфту НБА-2014.

Відразу був обміняний в "Лейкерс". Провів у Лос-Анджелесі 3,5 сезони, а потім опинився в "Клівленді". Посеред кампанії 2019/20 "Кавальєрс" віддали оборонця "Юті". На ЧС-2023 захищав кольори батьківщини матері – Філіппін.

Батьки служили у Військово-повітряних силах США, розірвали шлюб, коли Кларксон був дитиною. Перебуває у стосунках зі співачкою Меггі Ліндеманн, виховує доньку.