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Роскошный "слепой" пас на данк защитника "Юты" деклассировал "Даллас": момент дня в НБА

Солт-Лейк-Сити, Вторник 02 января 2024 11:30
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Роскошный "слепой" пас на данк защитника "Юты" деклассировал "Даллас": момент дня в НБА Фото: Джордан Кларксон наказал "Маверикс" трипл-даблом (twitter.com/utahjazz)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный защитник "Юты Джаз" Джордан Кларксон оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Опытный баскетболист засветился в эпизоде во второй четверти противостояния с "Далласом". В контратаке "джазменов" он убежал на корзину соперника, но в последний момент отдал классную передачу назад Данну, а тот уложил сверху двумя руками. Ирвинг оказался статистом.

Стараниями Кларксона, Данна и других "Юта" сумела разгромить "Маверикс" (127:90). Впрочем, "Джаз" до сих пор находятся вне зоны плей-офф Западной конференции НБА. "Даллас" здесь идет на 7-й строчке.

Самым результативным в поединке стал форвард "Юты" Симон Фонтеккьо. Он набрал 24 очка. Впрочем, Кларксон ответил одноклубнику трипл-даблом – 20 пунктов, 10 подборов, 11 ассистов.

Кто такой Джордан Кларксон

Уроженец Тампы (штат Флорида), на студенческом уровне выступал за Университет Талсы и "Миссури Тайгерс". Выбран "Вашингтоном" под 46-м номером драфта НБА-2014.

Сразу был обменян в "Лейкерс". Провел в Лос-Анджелесе 3,5 сезона, а затем оказался в "Кливленде". В кампании 2019/20 "Кавальерс" отдали защитника "Юте". На ЧМ-2023 защищал цвета родины матери – Филиппин.

Родители служили в Военно-воздушных силах США, расторгли брак, когда Кларксон был ребенком. Состоит в отношениях с певицей Мэгги Линдеманн, воспитывает дочь.

Напомним, накануне составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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