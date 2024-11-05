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Розкішний розворот скандаліста навколо осі не врятував "Мемфіс": момент дня в НБА

Фото: Джа Морант набрав 25 очок проти "Нетс" (si.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив плеймейкер "Мемфіс Гріззліс" Джа Морант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Лідер "Гріззліс" зачарував майстерністю в другій чверті протистояння з "Брукліном". Він оформив прохід у зону трьох секунд і реалізував лей-ап із обертом на 360 градусів.

Старань Моранта, однак, не вистачило для загального успіху. "Мемфіс" зазнав прикрої поразки на виїзді (104:106). "Нетс" піднялися на 5-те місце в Східній конференції НБА, а "Гріззліс" замикають десятку на Заході.

Найрезультативнішим на паркеті став центровий "Мемфіса" Зак Іді. Він оформив дабл-дабл – 25 очок, 12 підбирань. Натомість Морант додав у скарбничку "Гріззліс" ще 25 пунктів. Також плеймейкер оформив 5 підбирань і віддав 9 передач.

 

 

Хто такий Джа Морант

Уродженець Південної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Мюррей Стейт Рейсерс". На драфті НБА-2019 обраний "Мемфісом" під другим номером.

Під егідою асоціації розпочав шостий сезон. У дебютний рік отримав приз Новачку сезону, а в 2022-му – нагороду Гравцю НБА, який досягнув найбільшого прогресу. Двічі виступав у плей-офф, дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2022, 2023).

Навесні торік вийшов у прямий ефір в соцмережах і під час відвідин нічного клубу позував зі зброєю. Був оштрафований і дискваліфікований, лікувався у клініці від стресу. Через півроку вдруге потрапив у схожий скандал і отримав 25-матчевий бан.

До слова, напередодні форвард "Атланти" Джонсон очолив підбірку моментів зі силовим слемданком.

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НБАБаскетбол