Форвард "Атланти" могутнім "томагавком" позбавив "Нью-Орлеан" ілюзій: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець підкорив епізодом у фінальній чверті протистояння з "Нью-Орлеаном". Він влаштував сольний прохід через весь майданчик і в оточенні двох суперників однією правою вгатив м'яч згори.

Стараннями Джонсона та інших "Атланта" здобула впевнену перемогу на виїзді (126:111). "Гокс" із рекордом 3 перемоги, 4 поразки піднялася на 8-ме місце в Східній конференції. Натомість "Пеліканс" із аналогічними показниками за межами плей-офф на Заході.

Найрезультативнішим на майданчику став форвард "Нью-Орлеана" Брендон Інгрем. Він набрав 32 очки, зробив 7 підбирань і віддав 2 передачі. Тим часом Джонсон оформив 29 пунктів, зробив 9 підбирань і віддав 8 асистів.

Хто такий Джейлен Джонсон

Уродженець Вісконсина, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. На драфті НБА-2021 обраний "Атлантою" під 20-м номером.

У серпні того ж року підписав контракт із "Гокс". Спершу захищав кольори фарм-клубу в Джі-Лізі – "Коледж Парк Скайгокс". Після першого сезону зазнав спеціальної нехірургічної процедури на лівому коліні. З кожним новим сезоном покращував середні цифри.

Батьки Джонсона грали в баскетбол на рівні коледжів. Родерік Джонсон потім навіть провів 2 сезони в чемпіонаті Польщі. Брати Род і Кобі не перейшли на професіональний рівень.