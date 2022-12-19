Розкішний "млин" оборонця "Міннесоти" добив "Чикаго Буллз": момент дня в НБА

Молодий "другий номер" господарів декласував "Чикаго". Під завісу фінальної чверті він утік із центра майданчика на кільце суперника та виконав класний слемданк. Американець відштовхнувся двома ногами, проніс м'яч по колу, перпендикулярно до підлоги, та вгатив згори.

Цей момент ствердив домінування "Міннесоти". "Тімбервулвз" повністю переграли "Буллз" (150:126) та закріпилися на 10-й сходинці Західної конференції НБА. Ця позиція – остання, що дозволяє пройти в плей-офф, а позаду міннеаполітанців опинилися грізний "Голден Стейт" і зіркові "Лейкерс".

Сам Едвардс став найрезультативнішим на паркеті. Він оформив дабл-дабл, набравши 37 очок і зробивши 11 передач. У грі атакувальний оборонець провів майже 38 хвилин.

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець Джорджії, у дитинстві змінив американський футбол на баскетбол. На студентському рівні виступав за "Джорджія Бульдогс".

Перший номер драфту НБА-2020. У складі "Міннесоти" дебютував у грудні того ж року, набравши 15 пунктів із лави запасних. Став новачкому року в Південно-східній конференції асоціації.

У школі та університеті носив майку з 5-м номером на честь матері та бабусі, які померли впродовж 2015 року. Опікунами Едвардса у восьмому класі стали сестра Антуанетта та брат Антуан. Працював інструктором у літніх таборах, а в університеті вивчав маркетинг.