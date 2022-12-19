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Роскошная "мельница" защитника "Миннесоты" добила "Чикаго Буллз": момент дня в НБА

Фото: Энтони Эдвардс оформил дабл-дабл против "Буллз" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс оформил лучший эпизод игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой "второй номер" хозяев деклассировал "Чикаго". Под занавес финальной четверти он убежал с центра площадки на кольцо соперника и выполнил классный слэм-данк. Американец оттолкнулся двумя ногами, пронес мяч по кругу, перпендикулярно полу, и вколотил сверху.

Этот момент утвердил доминирование "Миннесоты". "Тимбервулвз" полностью переиграли "Буллз" (150:126) и закрепились на 10-й строчке Западной конференции НБА. Эта позиция – последняя, позволяющая пройти в плей-офф, а позади миннеаполитанцев оказались грозный "Голден Стэйт" и звездные "Лейкерс".

Сам Эдвардс стал самым результативным на паркете. Он оформил дабл-дабл, набрав 37 очков и сделав 11 передач. В игре атакующий защитник провел почти 38 минут.

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец Джорджии, в детстве сменил американский футбол на баскетбол. На студенческом уровне выступал за "Джорджия Бульдогс".

Первый номер драфта НБА-2020. В составе "Миннесоты" дебютировал в декабре того же года, набрав 15 пунктов со скамейки запасных. Стал новичком года в Юго-восточной конференции ассоциации.

В школе и университете носил майку с 5-м номером в честь матери и бабушки, умерших в 2015 году. Опекунами Эдвардса в восьмом классе стали сестра Антуанетта и брат Антуан. Работал инструктором в летних лагерях, а в университете изучал маркетинг.

К слову, накануне форвард "Нью-Орлеана" Маршалл оказался наверху хит-парада с зрелищным трехочковым.

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