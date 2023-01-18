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Розкішний блокшот оборонця "Сан-Антоніо" відкрив шлях до перемоги: момент дня в НБА

Фото: Джош Річардсон став тіньовим героєм "Сперс" (expressnews.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Сан-Антоніо Сперс" Джош Річардсон опинився нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

29-річний американець запам'ятався моментом під кінець третьої чверті. Оборонець "Брукліна" Самнер прорвався через увесь майданчик до щита "Сперс" і слемданком збирався оформити 2 пункти. Однак, Річардсон у класному стрибку заблокував спробу суперника.

Як наслідок, "Нетс" не змогли наблизитися до "Сан-Антоніо" в рахунку. Зрештою, техасці довели матч до непростої перемоги (106:98). Цим результатом "Сперс" перервали 5-матчеву серію поразок. Проте, турнірне становище не змінилося – лише 14-те місце на Заході.

Сам Річардсон провів на паркеті 26,5 хвилин. За цей час він встиг набрати 9 очок, зробив 4 підбирання і віддав 1 асист. Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Сан-Антоніо" Келдон Джонсон (36 пунктів).

Хто такий Джош Річардсон

Уродженець Оклахоми, на студентському рівні виступав за "Теннессі Волонтірс". Обраний під 40-м номером драфту НБА-2015 "Маямі".

У складі флоридців провів 4 сезони. Перед сезоном 2019/20 був обміняний у "Філадельфію". Провів там лише рік. Далі по сезону відіграв за "Даллас" і "Бостон". В обоймі "Сан-Антоніо" залишився на другий сезон.

У 2015 році Річардсон отримав диплом психолога. Любить грати на фортепіано та вболіває за лідера АПЛ "Арсенал".

До слова, напередодні форвард "Нікс" Барретт очолив хіт-парад дня зі слемданком на овертайм.

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