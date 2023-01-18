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Роскошный блок-шот защитника "Сан-Антонио" открыл путь к победе: момент дня в НБА

Фото: Джош Ричардсон стал теневым героем "Сперс" (expressnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Сан-Антонио Сперс" Джош Ричардсон оказался наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

29-летний американец запомнился моментом к исходу третьей четверти. Защитник "Бруклина" Самнер прорвался через всю площадку к щиту "Сперс" и следанком собирался оформить 2 пункта. Однако Ричардсон в классном прыжке заблокировал попытку соперника.

Как следствие, "Нетс" не смогли приблизиться к "Сан-Антонио" в счете. В конце концов, техасцы довели матч до непростой победы (106:98). Этим результатом "Сперс" прервали 5-матчевую серию поражений. Тем не менее, турнирное положение не изменилось – только 14 место на Западе.

Сам Ричардсон провел на паркете 26,5 минуты. За это время он успел набрать 9 очков, сделал 4 подбора и отдал 1 ассист. Самым результативным в поединке стал форвард "Сан-Антонио" Келдон Джонсон (36 пунктов).

Кто такой Джош Ричардсон

Уроженец Оклахомы, на студенческом уровне выступал за "Теннесси Волонтирс". Выбран под 40-м номером драфта НБА-2015 "Майами".

В составе флоридцев провел 4 сезона. Перед сезоном 2019/20 был обменен в "Филадельфию". Провел там всего год. Далее по сезону отыграл за "Даллас" и "Бостон". В обойме "Сан-Антонио" остался на второй сезон.

В 2015 году Ричардсон получил диплом психолога. Любит играть на фортепиано и болеет за лидера АПЛ "Арсенал".

К слову, накануне форвард "Никс" Барретт возглавил хит-парад дня со слэм-данком ценой в овертайм.

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