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Розкішний аллей-уп форварда "Далласа" після передачі лідера: момент дня в НБА

Фото: Деррік Джонс рветься до кошика "Тімбервулвз" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинилися універсальний форвард "Даллас Маверікс" Деррік Джонс і його одноклубник Лука Дончіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Дует оформив головний хайлайт ночі на старті фінальної чверті протистояння з "Міннесотою". Дончіч із лінії штрафних кидків елегантно накинув Джонсу, а той двома руками поклав згори.

Видовищні комбінації не врятували "Даллас" від домашньої поразки (100:105). "Тімбервулвз" розмочили рахунок у фінальній серії Західної конференції (1:3). Наступний матч зіграють у Міннеаполісі в ніч проти п'ятниці.

Джонс провів на майданчику 34 хвилини. За відведений час він встиг набрати 9 очок, зробив 5 підбирань і віддав 4 передачі. Натомість Дончіч закінчив поєдинок із тріпл-даблом – 28+15+10.

 

 

Хто такий Деррік Джонс

Уродженець Честера (штат Пенсильванія), на студентському рівні виступав за Університет Невади в Лас-Вегасі. Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2016.

Був у тренувальних таборах "Сакраменто" та "Фінікса". Дебютував на рівні асоціації в складі "Санз" у сезоні 2016/17. Посеред наступного сезону опинився в лавах "Маямі", де провів 2,5 роки. Пізніше захищав кольори "Портленда" та "Чикаго".

У серпні торік підписав контракт із "Далласом". Перед цим відхилив пропозицію "Буллз" на 3,36 млн доларів. Зробив пропозицію своїй дівчині під час вояжу "Чикаго" в Париж у 2023 році.

До слова, напередодні оборонець "Бостона" Вайт очолив хіт-парад моментів із переможним триочковим.

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