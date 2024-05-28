Оборонець "Бостона" влучним триочковим завершив переможний ривок: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американський баскетболіст підкорив моментом у фінальній чверті протистояння з "Індіаною". На останній хвилині Браун влаштував сольний прохід, а потім віддав партнеру на бокову, звідки той виконав вирішальний триочковий.

"Бостон" здобув виїзну перемогу та закрив фінальну серію Східної конференції (105:102). Тепер "Селтікс" чекатимуть суперника по фіналу. Він визначиться в протистоянні "Далласа" та "Міннесоти".

Сам Вайт провів на паркеті 42 хвилин. За відведений час він встиг набрати 16 очок, зробив 4 підбирання і віддав 4 передачі. Найрезультативнішим у поєдинку був Джейлен Браун (29 пунктів).

Хто такий Деррік Вайт

Уродженець Колорадо, на студентському рівні виступав за місцевих "Баффалос". На драфті НБА-2017 обраний "Сан-Антоніо" під 29-м номером.

У лавах "Сперз" провів 4,5 роки , періодично захищаючи кольори фарм-клубу – "Остін Сперз". Став чемпіоном Джі-Ліги в сезоні 2017/18. Посеред кампанії 2021/22 був обміняний в "Бостон" на Джоша Річардсона та Ромео Ленгфорда.

У плей-офф торік проти "Маямі" Вайт повторив The Shot Майкла Джордана. Тепер вони вдвох ділять унікальне досягнення – оформили баззер, коли команда ризикувала завершити сезон.