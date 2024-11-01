Для розкішних вечірок: Infiniti QX80 отримав ексклюзивну версію з незвичним багажником

Концепт отримав розкішне обладнання та аксесуари для відпочинку, вбудовані у багажник. У багажнику Autograph Lounge розмітили телевізор та додаткові динаміки преміальної аудіосистеми Klipsch. Вся конструкція обтягнута бордовою натуральною шкірою з ромбоподібною стрічкою.

Нижче знаходяться дві висувні ящики. У них розміщені відсіки для пляшок з водою та вином, а також для посуду — келихів, тарілок, столових приладів та штопорів.

Окрім того, позашляховик пофарбували в матовий сірий і оснастили 24-дюймовими колісними дисками особливого дизайну з червоними акцентами. Також концепт-кар отримав пневматичну підвіску зі збільшеним за замовчуванням кліренсом.

Під капотом QX80 працює 3,5-літрова турбована "шістка", що видає 456 к.с. і 699 Нм. Зазначається, що потужність нового двигуна V6 на 51 силу більша, ніж у V8 на 5,6 літра, що раніше встановлювався на цю модель минулої генерації.

У США ціни на Infiniti QX80 стартують з 82 450 доларів. Топ-варіант Autograph, який лежить в основі концепту, коштує 110 595 доларів.