Для роскошных вечеринок: Infiniti QX80 получил эксклюзивную версию с необычным багажником

Концепт получил роскошное оборудование и аксессуары для отдыха, встроенные в багажник. В багажнике Autograph Lounge разметили телевизор и дополнительные динамики премиальной аудиосистемы Klipsch. Вся конструкция обтянута бордовой натуральной кожей с ромбовидной лентой.

Ниже находятся два выдвижных ящика. В них размещены отсеки для бутылок с водой и вином, а также для посуды – бокалов, тарелок, столовых приборов и штопоров.

Кроме того, внедорожник покрасили в серый матовый и оснастили 24-дюймовыми колесными дисками особого дизайна с красными акцентами. Также концепт-кар получил пневматическую подвеску с увеличенным по умолчанию клиренсом.

Под капотом QX80 работает 3,5-литровая турбированная "шестерка", выдающая 456 л.с. и 699 Нм. Отмечается, что мощность нового двигателя V6 на 51 силу больше, чем у V8 на 5,6 литра, ранее устанавливавшегося на эту модель прошлого поколения.

В США цены на Infiniti QX80 стартуют с 82450 долларов. Топ-вариант Autograph, лежащий в основе концепта, стоит 110595 долларов.