RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Для роскошных вечеринок: Infiniti QX80 получил эксклюзивную версию с необычным багажником

Фото: Infiniti QX80 получил эксклюзивную версию с необычным багажником (usa.infinitinews.com)
Автор: Константин Широкун

Infiniti показала внедорожник QX80 с необычным багажником. Для выставки тюнинга SEMA люксовый бренд Nissan приготовил особую версию нового QX80 под названием Autograph Lounge.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Infiniti.

Концепт получил роскошное оборудование и аксессуары для отдыха, встроенные в багажник. В багажнике Autograph Lounge разметили телевизор и дополнительные динамики премиальной аудиосистемы Klipsch. Вся конструкция обтянута бордовой натуральной кожей с ромбовидной лентой.

Ниже находятся два выдвижных ящика. В них размещены отсеки для бутылок с водой и вином, а также для посуды – бокалов, тарелок, столовых приборов и штопоров.

Кроме того, внедорожник покрасили в серый матовый и оснастили 24-дюймовыми колесными дисками особого дизайна с красными акцентами. Также концепт-кар получил пневматическую подвеску с увеличенным по умолчанию клиренсом.

Под капотом QX80 работает 3,5-литровая турбированная "шестерка", выдающая 456 л.с. и 699 Нм. Отмечается, что мощность нового двигателя V6 на 51 силу больше, чем у V8 на 5,6 литра, ранее устанавливавшегося на эту модель прошлого поколения.

В США цены на Infiniti QX80 стартуют с 82450 долларов. Топ-вариант Autograph, лежащий в основе концепта, стоит 110595 долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок