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"Розійшлися бачення". Сухаревський пояснив звільнення з посади командувача СБС

Фото: Вадим Сухаревський (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вадим Сухаревський прокоментував звільнення з посади командувача Сил безпілотних систем (СБС). Він бачить причину в тому, що його бачення не збігалося з позицією керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБС у Facebook.

Сухаревський звернув увагу, що він очолив Сили безпілотних систем у перший рік їх становлення.

"Водночас на даному етапі наші бачення подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі", - додав він.

Він також запевнив, що залишається в строю і продовжує службу в Збройних силах України.

Варто зауважити, що Сухаревського призначили заступником командувача оперативного командування "Схід".

При цьому новим командувачем СБС став Роберт "Мадяр" Бровді.

Вадим Сухаревський

Вадим Сухаревський - український військовий, бригадний генерал, екскомандувач сил безпілотних систем Збройних сил України.

Родом із Закарпатської області, учасник бойових дій на Донбасі з 2014 року. Вважається одним із перших українських військовослужбовців, які відкрили вогонь у відповідь на початку російської агресії.

До призначення на посаду командувача СБС очолював 59-ту окрему мотопіхотну бригаду. З початку повномасштабного вторгнення активно просував впровадження безпілотних технологій в армії, зокрема на рівні окремих підрозділів.

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Збройні сили УкраїниСили безпілотних системВійна в Україні