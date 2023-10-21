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Розіслали до 100 країн: США опублікували звіт про вплив РФ на вибори по світу

Субота 21 жовтня 2023 01:08
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Розіслали до 100 країн: США опублікували звіт про вплив РФ на вибори по світу Фото: США опублікували звіт про вплив РФ на вибори у всьому світі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати опублікували звіт розвідки, в якому йдеться про те, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ, щоб підірвати віру суспільства в чесність демократичних виборів у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це глобальне явище. Високопоставлені російські урядовці, включаючи Кремль, бачать цінність у цій глобальній операції на демократії у світі, і вважають її ефективною", - йдеться у звіті.

Високопоставлений представник Держдепартаменту США, який інформував журналістів на умовах анонімності, заявив, що успіх Росії у поширенні дезінформації про вибори в США у 2020 році та пандемії Covid-19 спонукав Кремль активізувати свої операції щодо впливу на вибори.

За його словами, оцінку було надіслано телеграмою Держдепартаменту більш ніж 100 посольствам США в Північній і Південній Америці, Європі, Азії та Африці для поширення серед урядів, що їх приймають.

Повідомляється, що Вашингтон провів конфіденційний брифінг для урядів країн-отримувачів і поділився оцінкою, щоб випередити вибори, які найближчим часом можуть зазнати найбільшого впливу.

Згідно з доповіддю, Росія намагається "сіяти нестабільність" у демократичних країнах, зображуючи вибори як неблагополучні, а уряди, що виникають внаслідок них, — як нелегітимні.

За даними Держдепартаменту США та американської розвідки, дії Росії в період з 2020 по 2022 рік були спрямовані на підрив суспільної довіри щонайменше до 11 виборів у дев'яти демократичних країнах, включаючи Сполучені Штати.

Для впливу на вибори Росія використовує як явні, так і секретні механізми, у тому числі мережі впливу та довірених осіб, які керує російськими шпигунськими службами.

Так, ФСБ таємно працювала над залякуванням працівників виборчих комісій та організацією протестів у день виборів та саботажем на виборах 2020 року у неназваній європейській країні. Росія також використовувала соціальні мережі та проксі-сайти, щоб посіяти сумніви щодо чесності виборів.

Раніше глава контррозвідки Німеччини розповів про активізацію російських спецслужб у країні . За його словами, підривна діяльність з боку Москви у Німеччині досягла рівня "холодної війни".

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ФСБ Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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