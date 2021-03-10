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Рожкова заявила, что по-прежнему не общается с главой НБУ

Автор: РБК-Украина

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что по-прежнему не общается с главой НБУ Кириллом Шевченко. По ее словам, общение происходит только на общих совещаниях.

Об этом Рожкова заявила в интервью НВ.

"У нас правление происходит регулярно в Zoom, два раза в неделю, поэтому регулярно два раза в неделю на правлении в Zoom мы видимся. Кроме того, есть комитеты финансовой стабильности, монетарные комитеты, они тоже дистанционные. В рамках коллегиальных органов", - рассказала она.

При этом, по словам Рожковой, это не значит, что они наладили коммуникацию с главой регулятора.

"Мы общаемся в рамках обсуждения вопросов. Если возникают какие-то вопросы и я что-то комментирую, он что-то комментирует, это не значит, что мы коммуницируем с ним", - добавила Рожкова.

Напомним, ранее первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в опубликованном 15 октября интервью LIGA.net заявила, что больше месяца не общается с главой Нацбанка Кириллом Шевченко.

По ее словам, она и глава регулятора Кирилл Шевченко "пришли в Нацбанк из разных корпоративных культур".

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Новости Украины Национальный банк УкраиныЕкатерина Рожкова
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